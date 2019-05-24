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هواوي : سنطلق نظام تشغيل خاص بنا بحلول الخريف أو الربيع

هواوي : سنطلق نظام تشغيل خاص بنا بحلول الخريف أو الربيع
http://almnatiq.net/?p=732679
المناطق - وكالات

قال مسؤول تنفيذي بشركة هواوي الصينية للاتصالات إن الشركة سوف تتمكن من إطلاق نظام التشغيل الخاص بها بحلول فصل الربيع على أقصى تقدير. وكانت شركة جوجل التي توفر نظام تشغيل “أندرويد” قد أعلنت أنها سوف توقف التعامل مع شركة هواوي نتيجة للتدابير الأمريكية ضد الشركة الصينية الأسبوع الماضي. وقال المدير التنفيذي لقطاع المستهلكين يو شينجدونج أمس إن نظام التشغيل للهواتف الذكية والحواسب الآلية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي “التابلت” وأجهزة التلفزيون والسيارات سوف يكون متاحا قريبا. وقال لشبكة فينكس أي فينج تيك الصينية في مقال تم نشره أمس الثلاثاء إنه سوف يتم الكشف عن نظام تشغيل هواوي هذا الخريف أو الربيع المقبل.

وكان يو قد قال لصحيفة دي فيلت الألمانية في مارس الماضي إن هواوي تقوم بتطوير نظام تشغيل خاص بها في حال تم منع الشركات التكنولوجية الأمريكية من الاستمرار في التعاون معها. وأوضح في ذلك الوقت أن نظام التشغيل الأساسي كان بمثابة “خطة بديلة” وأن هواوي فضلت استخدام أنظمة شركات جوجل ومايكروسوفت. ويذكر أنه في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا خلال الأسابيع الأخيرة حظرت وزارة التجارة الأمريكية الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا لهواوي بدون موافقة الحكومة. وأمهلت الوزارة يوم الاثنين الماضي الشركات 90 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة. وتتهم أمريكا هواوي بمساعدة الحكومة الصينية في التجسس على الدول الأخرى على الرغم من أنها لم تقدم دليلا على ذلك.

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