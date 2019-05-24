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“مورجان ستانلي”: شح الإمدادات سيصعد بأسعار النفط إلى 80 دولارا

“مورجان ستانلي”: شح الإمدادات سيصعد بأسعار النفط إلى 80 دولارا
http://almnatiq.net/?p=732680
المناطق - وكالات

يتوقع بنك “مورجان ستانلي” ارتفاع أسعار خام برنت إلى نطاق بين 75 و80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي، مع حدوث شح كبير في السوق وفقا لتقديراته.
بحسب “رويترز”، أكد البنك أن سوق النفط تعاني عجزا قدره 0.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مضيفا أن “من المتوقع أن يبلغ نقص الإمدادات في السوق 1.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث”.
وكتب محللو البنك في مذكرة “إن من المتوقع أن يبقي هذا على وضع ارتفاع السعر الفوري بقوة مقابل الأسعار الآجلة في برنت”.
وقال البنك “إن عوامل انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، وتنامي مخاطر هبوط الإنتاج في ليبيا، والتزام دول رئيسة في “أوبك” بما يفوق المطلوب في اتفاقها بشأن الإنتاج حققت توازنا في مواجهة عوامل الطلب الأساسية الدافعة باتجاه الهبوط”.
وأضاف “مورجان ستانلي” أن “قوى مؤثرة لكن عكسية أبقت الأسعار حتى الآن متوازنة على نحو لافت للنظر وفي ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من شح، فإن مواصلة إنتاج فنزويلا وإيران التراجع يعني أن من المرجح أن يكون هناك مجال أمام بقية “أوبك” لزيادة الإمدادات”.

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