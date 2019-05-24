وزير خارجية اليابان: أرجوكم انطقوا أسماءنا بالطريقة الصحيحة

المناطق - وكالات

طالب وزير الخارجية الياباني تارو كونو، المؤسسات الإعلامية الدولية، باحترام لغة بلاده فيما يخص طريقة كتابة ونطق الأسماء.

وقال الوزير إن وسائل الإعلام الأجنبية “يجب أن تتبع نفس الممارسة التي تستخدمها مع بلدان آسيوية أخرى، حيث يأتي اسم العائلة أولا، متبوعا بالاسم الأول”، وكمثال على ذلك قال إن “رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجب أن يكتب باسم آبي شينزو”.

ويرى البعض أن الطلب جزء من حملة آبي المحافظ، لإظهار ثقة في ثقافة وتاريخ اليابان، قبيل أحداث دولية سياسية ورياضية مهمة تستضيفها البلاد قريبا.

واقترح كونو أن يتم إدخال التغيير في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في أوساكا أواخر يونيو، في تصريحات نقلتها صحيفة “غارديان” البريطانية.

وقال كونو للصحفيين: “أخطط لمطالبة المنظمات الإعلامية الدولية بالقيام بذلك”، مضيفا أن “وسائل الإعلام المحلية التي تقدم خدمات باللغة الإنجليزية يجب أن تفكر أيضا في اعتماد التغيير”.