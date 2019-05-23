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“الجبيلي ” للمرتبة الثانية عشر بإمارة جازان

“الجبيلي ” للمرتبة الثانية عشر بإمارة جازان
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جازان - فضه عطيف:

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية مدير عام الاستثمار والسياحة بوكالة التنمية بإمارة جازان أ.علي بن عبده الجبيلي الى المرتبة الثانية عشر بإمارة منطقة ⁧‫جازان‬⁩.

ومن جانبه عبر ” الجبيلي ” عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لسمو وزير الداخلية وسمو أمير جازان وسمو نائبه -حفظهم الله- على هذه الثقة ، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.
ويعد ” الجبيلي ” من الكفاءات والخبرات الادارية المتميزة وتقلد عدة مناصب في إمارة المنطقة وشارك في عدة برامج وحلقات عمل ودورات وورش متخصصة في مجال عمله.

وتتقدم “صحيفة …” بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة داعين الله له بمزيدا من التوفيق.

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