نائب أمير جازان يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

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جازان -فضه عطيف :

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة الليلة ، مدير المرور بالمنطقة العميد راشد بن سعيد الغامدي ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته .
وهنأه سموه ،خلال الاستقبال، بالثقة الملكية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مجال عمله .
وعبر العميد الغامدي ، عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة , سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن .
حضر مراسم التقليد مدير عام شرطة المنطقة العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري .

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