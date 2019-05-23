نائب أمير جازان يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

جازان -فضه عطيف :

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة الليلة ، مدير المرور بالمنطقة العميد راشد بن سعيد الغامدي ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته .

وهنأه سموه ،خلال الاستقبال، بالثقة الملكية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مجال عمله .

وعبر العميد الغامدي ، عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة , سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن .

حضر مراسم التقليد مدير عام شرطة المنطقة العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري .