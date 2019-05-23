مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

منطقة الجوف
نادي الحي بالاضارع يطلق مبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

نادي الحي بالاضارع يطلق مبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

منطقة الجوف
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل تكرم 60 حافظا لكتاب الله

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل تكرم 60 حافظا لكتاب الله

منطقة الجوف
نائب أمير جازان يقلد عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة

نائب أمير جازان يقلد عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة

منطقة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=732694
جازان -فضه عطيف :

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة الليلة ، مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سعد بن محمد بن جليغم رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته رتبة عميد.
وهنأه سموه ،خلال الاستقبال، بالثقة الملكية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مجال عمله .
وعبر العميد ابن جليغم ، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة , سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن .

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان يقلد عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة

نائب أمير جازان يقلد عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة
نائب أمير جازان يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

نائب أمير جازان يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة
“الجبيلي ” للمرتبة الثانية عشر بإمارة جازان

“الجبيلي ” للمرتبة الثانية عشر بإمارة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*