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نائب أمير جازان يقلد عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة

نائب أمير جازان يقلد عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة

منطقة جازان

نائب أمير جازان يقلد عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة

نائب أمير جازان يقلد عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=732695
جازان -فضه عطيف :

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة الليلة، عدداً من ضباط الأمن العام رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم .
وهنأ سموه ، الضباط المرقين، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم، منوهاً بدور رجال الأمن وعملهم المتواصل في خدمة المواطن وحماية الوطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.
ورفع الضباط المرقون ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
حضر مراسم التقليد مدير عام شرطة المنطقة العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري .

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