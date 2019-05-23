جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل تكرم 60 حافظا لكتاب الله

المناطق - الجوف

اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف عصر اليوم الأربعاء 17 رمضان بدورتها الرمضانية لهذا العام 1440 في جامع الدريويش ، حيث رعى التكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش وأعضاء مجلس الإدارة .

حيث تم تكريم الحافظين لخمسة أجزاء جديدة وهم 12 طالبا ،

وتكريم حلقتي تصحيح التلاوة للكبار وهم 12 دارسا وتكريم حلقة تصحيح التلاوة للصغار وهم 29 طالبا .. كما تم تكريم حلقة إعداد الخاتمين وهي حلقة اعدت من أجل تجهيز الطلبة المتوقع لهم ختم القرآن الكريم العام القادم إن شاء الله وهم 8 طلاب .. كما تم تكريم مشرف الدورة ومعلمي الحلقات.

والدورة الرمضانية للطلاب لهذا العام بلغت تكلفتها حوالي 30 الف ريال.

يذكر أن الدورة الرمضانية وللعام الرابع على التوالي يقوم بدعمها الأستاذ سعود بن عبدالمحسن العنزي حفظه الله وجعل ما يقدم في ميزان حسناته .

ويمكن التبرع و الدعم لحسابات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل أو التبرع لوقف القرآن الكريم والأرقام بحساب مصرف الراجحي كما يلي

213608010094442

213608010000001

213608010064445