نادي الحي بالاضارع يطلق مبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

المناطق - الجوف

بقيادة قائد نادي الحي الأستاذ طراد بن سالم الشمري أطلق نادي الحي بالاضارع بمنطقة الجوف مبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي بالتعاون مع مستشفى دومة الجندل العام وإدارة المراكز الصحية بدومة الجندل داعيا الجميع للتبرع بالدم لما له أجر كبير و يعكس الروح الإنسانية والتكاتف المجتمعي في إنقاذ حياة مريض .

ويمكن للمتبرعين زيارة نادي الحي بالاضارع والاستمتاع بالدورة الرمضانية المقامة على ملاعب البلدية وحضور المباراة النهائية التي ستنطلق الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 19 رمضان 1440 برعاية سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط بين فريق سور دومة الجندل و فريق قرية كاف واللذان وصلا للمباراة النهائية بعد تنافس قوي مع الفرق الأخرى التي كانت تحمل اسماء المعالم الأثرية لمنطقة الجوف في رسالة تعريفية و ثقافية أطلقها نادي الحي بالاضارع بداية شهر رمضان المبارك .

وذكر قائد نادي الحي بالاضارع أن البطولة تأتي بدعم ورعاية بلدية أبو عجرم وأننا نقدم الشكر لرئيس البلدية المهندس مشعل الحسن لإهتمامه بالشباب لانجازه مثل هذه الملاعب المتكاملة لتحتضهم وإقامة الفعاليات الرياضية و المجتمعية فله منا الشكر و الثناء وخالص الدعاء .