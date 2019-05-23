مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

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مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=732708
امناطق - الجوف

نظمت مستشفيات منطقة الجوف ومراكزها الصحية حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار ” دمك صدقة” .
وبينت صحة الجوف أن هذه الحملات تأتي ضمن المشاركة المجتمعية وأتاحت الفرصة للمواطنين لمشاركة أبطال الحد الجنوبي , وأشارت إلى أنها فاقت عدد المتبرعين بالحملات الخمس التي تم تنظيمها 180 متبرع بدأت بمركز الرعاية الصحية الأزلية بقارا , ثم في مستشفى طبرجل
العام , ثم في مستشفى صوير .
ولفتت إلى أنها تواصل حملات التبرع بشكل مستمر بالتعاون مع عدد من الجهات .

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