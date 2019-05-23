مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

امناطق - الجوف

نظمت مستشفيات منطقة الجوف ومراكزها الصحية حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار ” دمك صدقة” .

وبينت صحة الجوف أن هذه الحملات تأتي ضمن المشاركة المجتمعية وأتاحت الفرصة للمواطنين لمشاركة أبطال الحد الجنوبي , وأشارت إلى أنها فاقت عدد المتبرعين بالحملات الخمس التي تم تنظيمها 180 متبرع بدأت بمركز الرعاية الصحية الأزلية بقارا , ثم في مستشفى طبرجل

العام , ثم في مستشفى صوير .

ولفتت إلى أنها تواصل حملات التبرع بشكل مستمر بالتعاون مع عدد من الجهات .