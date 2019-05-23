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الأرصاد : أستمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق
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المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ، جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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