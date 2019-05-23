احدث الأخبار

الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس دولة أرتريا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 أسعار النفط تنخفض 1% مع تنامي المخاوف الاقتصادية
أبرز المواد
 تطبيق لائحة الذوق العام إبتداء من 20 رمضان
أبرز المواد
 الصين تؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين في تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
أبرز المواد
 الأرصاد : أستمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
 مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي
منطقة الجوف
 نادي الحي بالاضارع يطلق مبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي
منطقة الجوف
 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل تكرم 60 حافظا لكتاب الله
منطقة الجوف
 نائب أمير جازان يقلد عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة
منطقة جازان
 نائب أمير جازان يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة
منطقة جازان
الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة

الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس دولة أرتريا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس دولة أرتريا بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد
أسعار النفط تنخفض 1% مع تنامي المخاوف الاقتصادية

أسعار النفط تنخفض 1% مع تنامي المخاوف الاقتصادية

أبرز المواد
تطبيق لائحة الذوق العام إبتداء من 20 رمضان

تطبيق لائحة الذوق العام إبتداء من 20 رمضان

أبرز المواد

أسعار النفط تنخفض 1% مع تنامي المخاوف الاقتصادية

أسعار النفط تنخفض 1% مع تنامي المخاوف الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=732727
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.
وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القباس العالمي برنت 63 سنتا أو 0.9 % للبرميل إلى 70.36 دولار للبرميل مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.8 % إلى 60.91 دولار للبرميل.

روابط ذات صلة

الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة

الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة
القيادة تهنئ رئيس دولة أرتريا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس دولة أرتريا بذكرى استقلال بلاده
تطبيق لائحة الذوق العام إبتداء من 20 رمضان

تطبيق لائحة الذوق العام إبتداء من 20 رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*