أسعار النفط تنخفض 1% مع تنامي المخاوف الاقتصادية

المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.

وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القباس العالمي برنت 63 سنتا أو 0.9 % للبرميل إلى 70.36 دولار للبرميل مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.8 % إلى 60.91 دولار للبرميل.