الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة

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المناطق _ مكة المكرمة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم ، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي قد يصحبها سحب رعدية تشمل كلاً من محافظات جدة وخليص ورابغ ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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