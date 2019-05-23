قبيلة بني الربيع في ملتقاها الأول بمكة تكرم من خدم هذا الوطن الغالي

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

أقيم بمكة المكرمة في احدى ليالي شهر رمضان المبارك الملتقى الرسمي الاول لقبيلة بني الربيع شمل الملتقى على عدد من المبادرات منها التعارف لابناء القبيلة في المنطقة الغربية والقادمون من خارج المنطقة ثم تكريم عدد من المشاركين في الحد الجنوبي التكريم أيضاللمتفوقين والناجحين من ابناء القبيلة والاحتفاء بكبار وأعيان القبيلة كما شمل اللقاء على بعض الكلمات وعدد من القصائد والدعوة الى ملتقيات قادمة مما يخدم وطننا الغالي بما يعود بالالفة والمحبة بين أبناء القبيلة خاصة وأبناء الوطن عامة .