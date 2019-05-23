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الأمير منصور بن محمد يزور الإدارة العامة للدفاع المدني بحفرالباطن

الأمير منصور بن محمد يزور الإدارة العامة للدفاع المدني بحفرالباطن

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الأمير منصور بن محمد يزور الإدارة العامة للدفاع المدني بحفرالباطن

الأمير منصور بن محمد يزور الإدارة العامة للدفاع المدني بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=732742
المناطق _فهد المريخي

قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بزيارة للإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة (مركز التحكم والتوجيه) وكان في استقبال سموه منسوبي الإدارة من الضباط والأفراد

واطلع سموه خلال زيارته على معرض الإدارة وقاعة التدريب ومركز التحكم والتوجيه واستمع إلى شرح مفصل من قبل مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالهادي بن مزهر الكناني عن محتويات المركز وآليه العمل به ، بعد ذلك تم التوجه إلى قاعة الاجتماعات بالمركز حيث ألقى مدير الإدارة كلمة ترحيبية وتقديم عرض كامل عن الإدارة وإحصائيات الحوادث والنظرة المستقبلية للإدارة.

وألقى سموه كلمه توجيهيه ناقش من خلالها العديد من المواضيع وحثهم علي بذل المزيد للحفاظ علي سلامة المواطنين والمقيمين.

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