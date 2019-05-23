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د. أبوثنين يوقع مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم و(هدف) لتوطين 9000 وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة

د. أبوثنين يوقع مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم و(هدف) لتوطين 9000 وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة
http://almnatiq.net/?p=732843
المناطق - الرياض

وقع معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور/ عبدالله بن ناصر أبوثنين مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة ممثلة بـ سعادة الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة،

وصندوق الموارد البشرية (هدف) ممثلًا بـ سعادة الدكتور / جمعة حامد ، نائب مدير عام الصندوق لقطاع دعم التدريب. وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها ومنسوبي الجهات.

وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البنَّاء ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020

وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي. وذلك على ضوء صدور الأمر السامي الكريم الصادر

تحت رقم 905 بتاريخ 6 محرم 1439هــ، والقاضي بالسماح للمرأة بالقيادة وحيث تم اسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثمان مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم القابضة من قبل الإدارة العامة للمرور

بالأمن العام والتي من خلالها وضعت شركة تطوير التعليم القابضة خطة لتوطين وظائف جميع العاملين في هذه المدارس من الكفاءات السعودية لتعزيز السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة لتواكب تطلعات ولاة الأمر

مما يحقق أهداف رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما تهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019م في كل من المدن التالية: (حائل، عرعر، نجران، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، أبها)

على أن يكون المستهدف العام للاتفاقية 9,000 فرصة وظيفية للعام 2022م، وذلك بإستهداف برامج التدريب النسائية والتي تعتبر نشاطاً وليداً على سوق العمل والمتوقع أن تسهم بخلق فرص وظيفية جديدة، على أن يتم

مستقبلاً إدراج برامج التدريب الرجالية وذلك عبر برنامج السلامة المرورية والقيادة بشركة تطوير التعليم القابضة.

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