“هدف” يدشن فرعين جديدين في سوق غرناطة مول والرياض بارك لتقديم خدمات دعم التدريب والتوظيف والإرشاد المهني لكافة العملاء

المناطق - الرياض

يدشن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خلال الأيام القادمة، فرعين جديدين بمدينة الرياض، أحدها في أسواق غرناطة مول والآخر في أسواق الرياض بارك، وذلك لتقديم خدمات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والإرشاد المهني لكافة عملاء “هدف” من أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة تقديم ممكنات الدعم والتحفيز لمنشآت القطاع الخاص لتوطين الفرص الوظيفية، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق في سوق العمل.

ونحو الخدمات وأوجه الدعم التي سيقدمها الفرعين الجديدين، الإجابة على استفسارات وتساؤلات العملاء من خلال فريق مختص يتولى الرد على الاستفسارات و التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق ومساعدة العملاء في كيفية التسجيل والاستفادة من برامج الدعم المختلفة، في حين سيوفر الفرعين أجهزة متطورة لتقديم الخدمات ذاتيا.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية، أطلق “هدف” مؤخراً مبادرة لتحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع “هدف” الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، إلى تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

كما يقدم “هدف” برامج دعم تأهيل وتدريب، للباحثين والباحثات عن عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة ويمكن زيارة موقع الصندوق الالكتروني HRDF.org.sa للاطلاع على تفاصيل أكثر.

وحرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.