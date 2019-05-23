أحياء المدينة في رمضان تجسد التكافل الاجتماعي بين الأهالي

المناطق - واس

تتميز أحياء المدينة المنورة في شهر رمضان بالتكافل الاجتماعي والتآزر والتعاون بين الأهالي، حيث تكثر فيه الأعمال الخيرية ابتداءً بالتجمع على مائدةِ الافطار وسط مشاركة واسعة من الأهالي بمختلف أعمارهم .

كما يحرص الأهالي على الزيارات وحضور حلقات القرآن في المساجد، وتقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين، من خلال جمع الزكاة والصّدقات وتوزيعها على الفقراء والمساكين المتعفيين .

ويقول رامي النحاس أحد سكان حي البحر أن أهالي الحي يحرصون على الاجتماع و الإفطار الجماعي، وأن هذه العادات مرتبطة منذ الطفولة، في أجواء يسودها الحب والتقدير ومساعدة المحتاج .

وبين محمد صالح أنّ شهر رمضان موسم تتضاعف فيه أعمال التكافل الاجتماعي، حيث تتحول الأحياء إلى موائد للإفطار يجتمع حولها الأهالي والزوار وسط أجواء مفعمة بالتآخي والمحبة .

