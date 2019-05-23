احدث الأخبار

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران
أبرز المواد
 الخالدي: “محفظة التقنيات الناشئة” خطوة رائدة لدعم التجديد والرقمنة في الاقتصاد الوطني
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يترأس اجتماع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم العيد
المنطقة الشرقية
 ” إيثار ” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 “
المنطقة الشرقية
 قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري
أبرز المواد
 القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي
أبرز المواد
 حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف
أبرز المواد
 أحياء المدينة في رمضان تجسد التكافل الاجتماعي بين الأهالي
منطقة المدينة المنورة
 “هدف” يدشن فرعين جديدين في سوق غرناطة مول والرياض بارك لتقديم خدمات دعم التدريب والتوظيف والإرشاد المهني لكافة العملاء
أبرز المواد
 د. أبوثنين يوقع مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم و(هدف) لتوطين 9000 وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة
أبرز المواد
 مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة القصيم
 فنون القصيم تختتم ملتقى “شغف الفن” بمشاركة 30 مبدعة بالرس
منطقة القصيم
الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران

أبرز المواد
الخالدي: “محفظة التقنيات الناشئة” خطوة رائدة لدعم التجديد والرقمنة في الاقتصاد الوطني

الخالدي: “محفظة التقنيات الناشئة” خطوة رائدة لدعم التجديد والرقمنة في الاقتصاد الوطني

المنطقة الشرقية
أمين الشرقية يترأس اجتماع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم العيد

أمين الشرقية يترأس اجتماع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم العيد

المنطقة الشرقية
” إيثار ” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 “

” إيثار ” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 “

المنطقة الشرقية

حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف

حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف
http://almnatiq.net/?p=732855
المناطق - وكالات

بعد أن ألقى الجيش الإسرائيلي باللائمة على الفلسطينيين، في واقعة إشعال الحرائق في حقول بالضفة الغربية، الجمعة، اعترف الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن مستوطنين هم من ارتكبوا هذه الفعلة.

وأظهر شريط فيديو بثته منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، الأربعاء، عددا من المستوطنين وهم يشعلون الحرائق في حقول تعود للفلسطينيين، وفقما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وفي مقطع فيديو التقطه فلسطينيون خلال المواجهات، شوهد المستوطنون يقفون بالقرب من منزل في قرية فلسطينية يشعلون الحرائق ويلقون الحجارة على المنازل القريبة.

ويظهر التسجيل المصور 4 جنود إسرائيليين يقفون بين المستوطنين ولا يفعلون شيئا لمنعهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق، إنه عمل على إخماد “حريق أشعله فلسطينيون بالقرب من عصيرة القبلية” في محافظة نابلس، وكان الحريق “يقترب من مستوطنة يتسهار وموقع عسكري”.

ويظهر مقطع فيديو “بتسيلم” اثنين من المستوطنين على الأقل وهم يشعلون النار في الحقول، وأظهر فيديو آخر مستوطنين آخرين يضرمون النار في حقول قرب مستوطنة يتسهار.

وبعد أن غير الجيش الإسرائيلي روايته عن الحادثة، ذكر أن “العديد من الحرائق قد اندلعت وانتشرت بسرعة” في الضفة الغربية، وأنه في الوقت نفسه اندلعت مواجهات في أطراف قرية عصيرة القبلية.

وأقام الجيش الإسرائيلي سياجا بين مستوطنتي يتسهار وعريف، بعد أن هاجم مستوطنون فلسطينيين في 13 أبريل الماضي.

وفي تلك الحادثة، تم تصوير المستوطنين وهم يرمون الحجارة على سيارة تقودها عائلة فلسطينية.

روابط ذات صلة

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران
قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري

قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري
القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي

القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*