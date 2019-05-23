احدث الأخبار

قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري
أبرز المواد
 القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي
أبرز المواد
 حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف
أبرز المواد
 أحياء المدينة في رمضان تجسد التكافل الاجتماعي بين الأهالي
منطقة المدينة المنورة
 “هدف” يدشن فرعين جديدين في سوق غرناطة مول والرياض بارك لتقديم خدمات دعم التدريب والتوظيف والإرشاد المهني لكافة العملاء
أبرز المواد
 د. أبوثنين يوقع مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم و(هدف) لتوطين 9000 وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة
أبرز المواد
 مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة القصيم
 فنون القصيم تختتم ملتقى “شغف الفن” بمشاركة 30 مبدعة بالرس
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يحتفي بمنجزات أندية القصيم الرياضية
منطقة القصيم
 المركزي المصري: المملكة في المرتبة الخامسة ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تطلق الفاتورة بشكلها الجديد
أبرز المواد
 فريق شباب الباحة بطلاً لدوري الحسام الرياضي لكرة القدم بالباحة
منطقة الباحة
قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري

قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري

أبرز المواد
القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي

القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي

أبرز المواد
حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف

حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف

أبرز المواد
أحياء المدينة في رمضان تجسد التكافل الاجتماعي بين الأهالي

أحياء المدينة في رمضان تجسد التكافل الاجتماعي بين الأهالي

منطقة المدينة المنورة

قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري

قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري
http://almnatiq.net/?p=732861
المناطق - وكالات

قُتل 3 أشخاص على الأقل في إعصار عنيف اجتاز ولاية ميسوري (وسط الولايات المتحدة)، كما أعلنت السلطات الخميس.

وقد صدر تحذير من سوء الأحوال الجوية لسكان جيفرسون سيتي، عاصمة ولاية ميسوري التي وقعت فيها أضرار جسيمة. ونشرت دائرة الأمن العام في هذه الولاية عبر تغريدة عدداً من الصور لخطوط كهرباء متقطعة وأشجار مقتلعة.

وقتل ثلاثة أشخاص في غولدن سيتي (270 كلم جنوب غرب جيفرسون سيتي) وأصيب آخرون “كثيرون” بجروح في مدينة كارل جانكشن المجاورة، كما اوضحت الوزارة.

وذكرت أجهزة الأرصاد الجوية في تغريدة “تأكد وصول إعصار عنيف، سارعوا الى الإحتماء”!. وهطلت أمطار غزيرة على ميسوري وأوكلاهوما المجاورة وكنساس، وتعرضت للبرد والرياح والصواعق.

واستمرت التحذيرات من سوء الأحوال الجوية الخميس بالقرب من سانت لويس بولاية ميسوري.

وفي أوكلاهوما، قال رئيس بلدية تولسا، جي.تي. بينوم إنه طلب من السكان الذين يقطنون على مقربة من المناطق المحاذية لسد على بحيرة كيستون، إخلاء منازلهم بسبب خطر الفيضانات.

روابط ذات صلة

القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي

القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي
حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف

حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف
“هدف” يدشن فرعين جديدين في سوق غرناطة مول والرياض بارك لتقديم خدمات دعم التدريب والتوظيف والإرشاد المهني لكافة العملاء

“هدف” يدشن فرعين جديدين في سوق غرناطة مول والرياض بارك لتقديم خدمات دعم التدريب والتوظيف والإرشاد المهني لكافة العملاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*