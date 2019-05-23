احدث الأخبار

” إيثار ” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 “
المنطقة الشرقية
 قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري
أبرز المواد
 القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي
أبرز المواد
 حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف
أبرز المواد
 أحياء المدينة في رمضان تجسد التكافل الاجتماعي بين الأهالي
منطقة المدينة المنورة
 “هدف” يدشن فرعين جديدين في سوق غرناطة مول والرياض بارك لتقديم خدمات دعم التدريب والتوظيف والإرشاد المهني لكافة العملاء
أبرز المواد
 د. أبوثنين يوقع مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم و(هدف) لتوطين 9000 وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة
أبرز المواد
 مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة القصيم
 فنون القصيم تختتم ملتقى “شغف الفن” بمشاركة 30 مبدعة بالرس
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يحتفي بمنجزات أندية القصيم الرياضية
منطقة القصيم
 المركزي المصري: المملكة في المرتبة الخامسة ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تطلق الفاتورة بشكلها الجديد
أبرز المواد
” إيثار ” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 “

” إيثار ” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 “

المنطقة الشرقية
قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري

قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري

أبرز المواد
القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي

القضاء الفرنسي يوجه تهمة “الفساد النشط” للقطري ناصر الخليفي

أبرز المواد
حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف

حرائق حقول الضفة.. فيديو يكذّب الجيش الإسرائيلي ويدفعه للاعتراف

أبرز المواد

” إيثار ” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 “

” إيثار ” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 “
http://almnatiq.net/?p=732864
الخبر - منال الدوسري

نظمت جمعية تنشط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار ” الحملة السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 ” بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ، وذلك بمركز إيثار للتبرع بالدم بمجمع الراشد التجاري ، بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام و مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ، حيث تم الحصول على أكثر من ” ٢٣٠ ” وحدة دم .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي ، بأن حملة ” دمي صدقة ” تأتي ضمن جهود الجمعية للحث على التبرع بالدم لسد الحاجة المتزايدة للمرضى المحتاجين ، وتحقيق التفاعل المجتمعي ، والمساهمة بإنقاذ حياة الأرواح التي تحتاج للدم ، لاسيما في حوادث الطرق والعمليات الجراحية وغيرها ، مضيفاً بأن المركز ساهم بالتوعية الدينية والإعلامية والمجتمعية لمساعدة المرضى.

فيما أكد الأمين العام للجمعية الدكتور كامل سلامة بأن الجمعية تنظم على مدار العام حملات تستهدف جميع شرائح المجتمع لبيان أهمية التبرع بالدم, ونشر ثقافة التبرع، بالإضافة الى تغيير النمط السائد حول مفهوم التبرع بالدم وزيادة مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع.

روابط ذات صلة

1000 شخص يستفيد من الخدمات الطبية في مخيم “إفطار ودعوة 12” بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

1000 شخص يستفيد من الخدمات الطبية في مخيم “إفطار ودعوة 12” بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
“بوك تشينو ” متعة القراءة بمهرجان ليالي الخير الرمضانية بالجبيل الصناعية

“بوك تشينو ” متعة القراءة بمهرجان ليالي الخير الرمضانية بالجبيل الصناعية
الأمير منصور بن محمد يزور الإدارة العامة للدفاع المدني بحفرالباطن

الأمير منصور بن محمد يزور الإدارة العامة للدفاع المدني بحفرالباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*