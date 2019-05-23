” إيثار ” تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 “

الخبر - منال الدوسري

نظمت جمعية تنشط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار ” الحملة السنوية للتبرع بالدم ” دمي صدقة 4 ” بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ، وذلك بمركز إيثار للتبرع بالدم بمجمع الراشد التجاري ، بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام و مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ، حيث تم الحصول على أكثر من ” ٢٣٠ ” وحدة دم .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي ، بأن حملة ” دمي صدقة ” تأتي ضمن جهود الجمعية للحث على التبرع بالدم لسد الحاجة المتزايدة للمرضى المحتاجين ، وتحقيق التفاعل المجتمعي ، والمساهمة بإنقاذ حياة الأرواح التي تحتاج للدم ، لاسيما في حوادث الطرق والعمليات الجراحية وغيرها ، مضيفاً بأن المركز ساهم بالتوعية الدينية والإعلامية والمجتمعية لمساعدة المرضى.

فيما أكد الأمين العام للجمعية الدكتور كامل سلامة بأن الجمعية تنظم على مدار العام حملات تستهدف جميع شرائح المجتمع لبيان أهمية التبرع بالدم, ونشر ثقافة التبرع، بالإضافة الى تغيير النمط السائد حول مفهوم التبرع بالدم وزيادة مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع.