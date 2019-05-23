أمين الشرقية يترأس اجتماع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم العيد

الدمام - المناطق

ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الخميس الموافق 18/09/1440هـ، الاجتماع التحضيري لموسم عيد الفطر المبارك، حيث سيتم إطلاق العديد من الفعاليات والبرامج تحت شعار ” موسم العيد” والذي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للترفيه، و تشارك فيه كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بحضور العديد من مسؤولي الجهات الحكومية.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض كافة البرامج والفعاليات التي ستنطلق في عيد الفطر المبارك في حاضرة الدمام وكذلك في بقية المحافظات بالمنطقة الشرقية، من قبل وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، كما تم استعراض استعدادات كافة الجهات ذات العلاقة والمهام المناطة بهم.

و أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بداية الاجتماع، أن موسم عيد الفطر يأتي ضمن برنامج جودة الحياة 2020 والذي أعتمده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله، وهو أحد أهم برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة والترفيه في المملكة لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن وجعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.

وقال أن فعاليات موسم الشرقية رفعت سقف الآمال بمواسم السعودية القادمة نتيجة العمل الدؤوب الذي قاموا به كافة الجهات الحكومية والخدمية.

وأشار أمين الشرقية المهندس فهد الجبير بأن “موسم العيد” سيقام في عدد من الأماكن في #المنطقة_الشرقية مثل : المجمعات التجارية والواجهات البحرية والحدائق العامة في #الدمام و #الخبر ، مشيرا إلى أنه تم اختيارها بدقة وعناية فائقة لتناسب كافة شرائح المجتمع ، حيث تتضمن الفعاليات : عروض السيرك، والألعاب النارية، والمسرحيات الكوميدية الهادفة، والحفلات الغنائية، وعروض عالمية.

وأضاف أن أهداف موسم العيد هي عكس مكانة المملكة في المجال السياحي وصناعة السياحة، وكذلك خلق هوية عالمية لموسم العيد، من خلال زيادة انتماء المجتمع السعودي للوطن، وتعزيز إحدى مرتكزات الرؤية بأن المملكة في قلب العالم، لافتا الى أن فعاليات موسم العيد ستعمل على توفير بيئة ترفيهية هادفة تستحضر عراقة الماضي واستشراف المستقبل وإبراز المقومات السياحية المتميزة والعالم التراثية العريقة والصورة الجمالية الرائعة للمنطقة الشرقية لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من الداخل والخارج .

وأكد على أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بتوفير وتجهيز العديد من المواقع التي ستقام عليها الفعاليات في الدمام والخبر وكافة المحافظات بالمنطقة، إضافة الى تشكيل فريق عمل من كافة الإدارات المختصة في الأمانة، بهدف تقديم كامل الدعم والخدمات للفعاليات، موضحاً أن الأمانة ستقوم أيضا بعمل بعض الفعاليات في الدمام والقطيف والخفجي والنعيرية وبقيق والجبيل، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية و البرامج الترفيهية تشمل كافة شرائح المجتمع، بالإضافة الى أعمال الأمانة والبلديات في تجهيز كافة الميادين والواجهات البحرية والحدائق والشواطئ لمناسبة العيد واستقبال الزوار.

وثمن معاليه الدعم الكبير الذي تتلقاه كافة القطاعات في المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومن قبل سمو نائبه صاحب السمو الملكي الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله.