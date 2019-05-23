مدير شرطة منطقة تبوك يقلد المشهوري والقحطاني رتبتهم الجديدة

المناطق - تبوك- علي العميري:

قلد مدير شرطة منطقة تبوك العميد ابراهيم بن سليمان الزبن بمكتبة كل من العقيد محمد بن عيد المشهوري ، العقيد عبدالخالق بن عبدالله القحطاني ، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم الى رتبة عقيد.

وقد هنأهم سعادتة بهذه الثقة الغالية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ، ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وان تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيدمن العطاء

صرح بذلك المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان