قلد مدير شرطة منطقة تبوك العميد ابراهيم بن سليمان الزبن بمكتبة كل من العقيد محمد بن عيد المشهوري ، العقيد عبدالخالق بن عبدالله القحطاني ، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم الى رتبة عقيد.
وقد هنأهم سعادتة بهذه الثقة الغالية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ، ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وان تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيدمن العطاء
صرح بذلك المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان
مدير شرطة منطقة تبوك يقلد المشهوري والقحطاني رتبتهم الجديدة
قلد مدير شرطة منطقة تبوك العميد ابراهيم بن سليمان الزبن بمكتبة كل من العقيد محمد بن عيد المشهوري ، العقيد عبدالخالق بن عبدالله القحطاني ، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم الى رتبة عقيد.
التعليقات (٠) اضف تعليق