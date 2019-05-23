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طائرة تركية ترتطم بعمود في مطار اسطنبول الجديد (صور)

طائرة تركية ترتطم بعمود في مطار اسطنبول الجديد (صور)
http://almnatiq.net/?p=732909
المناطق - وكالات

ارتطم جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز بوينغ 777-300 متوجهة من اسطنبول إلى العاصمة أنقرة، بعمود إنارة في مطار اسطنبول الجديد.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 21 مايو، حيث ارتطم الجناح الأيمن للطائرة بعمود الإنارة أثناء تقدمها إلى بداية المدرج بعد صعود الركاب على متنها.

وأنزل الركاب من على متن الطائرة نتيجة الأضرار التي تسبب فيها الحادث بجناح الطائرة.

جدير بالذكر أن مطار اسطنبول الجديد تم افتتاحه جزئيا في 29 أكتوبر الماضي، بمنطقة أرنافوتكوي في الجانب الأوروبي من اسطنبول.

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