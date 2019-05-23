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حرائق كبيرة وضحايا بسبب موجة الحر الشديد في مصر
http://almnatiq.net/?p=732914
المناطق - وكالات

تجتاح مصر موجة حر استثنائية ضربت البلاد، تسببت بنشوب حريق كبير داخل أحد المصانع في المنوفية خلف 3 قتلى.

ولقي أشخاص الثلاثة مصرعهم إثر نشوب الحريق الهائل داخل مصنع لإنتاج للمواد البلاستيكية في محافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مجددا.

فيما اندلع حريق كبير في أحد المراكز التجارية في شرم الشيخ (شمال شرقي مصر) بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة، دون وقوع إصابات بشرية.

وانفجر خزان الوقود بحافلة نقل ثقيل بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، كما نشب حريق آخر بحافلة نقل جماعي أثناء سيرها في حي شرقي القاهرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق نشب داخل عقار سكني، جنوبي القاهرة، وتبين من المعاينة الأولية أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لاندلاع الحريق، وفق إعلام محلي.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية، قررت محافظة سوهاج (جنوبي مصر) رفع درجة الاستعدادات للقصوى في جميع المستشفيات والمراكز الحكومية، لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأعلنت وزارة التعليم المصرية، تأجيل اختبارات طلابية، كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب موجة الحر.

كما اشتعلت النيران، داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، أثناء سيره بمنطقة محور المشير، في اتجاه التجمع الخامس، بسبب ارتفاع حرارة الجو.

وتشهد مصر موجة حارة استثنائية بدأت الأربعاء، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية في مصر إلى استمرارها حتى الجمعة، بدرجات حرارة تجاوزت 45 درجة مئوية.

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