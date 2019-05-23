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40 ألف زائر في اختتام فعاليات «ليالي رمضان» بمشروع وسط العوامية

40 ألف زائر في اختتام فعاليات «ليالي رمضان» بمشروع وسط العوامية

المنطقة الشرقية

40 ألف زائر في اختتام فعاليات «ليالي رمضان» بمشروع وسط العوامية

40 ألف زائر في اختتام فعاليات «ليالي رمضان» بمشروع وسط العوامية
http://almnatiq.net/?p=732917
المناطق - القطيف

اختتمت، مساء أمس فعاليات «ليالي رمضان» التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف في مشروع وسط العوامية، وسط حضور بلغ أكثر من 40 ألف زائر طوال أيام الفعاليات التي استمرت لمدة خمس ليال.

وتوافد الزوار لمتابعة ختام الفعاليات، مشيدين بمشروع وسط العوامية، والفعاليات التي أقيمت فيه، مشيرين الى أنه ”تحفة معمارية، لافتين الى أن الفعاليات التي أقيمت في مشروع وسط العوامية أدخلت البهجة في قلوب أهالي المنطقة والزوار.

وشهدت الفعاليات العديد من البرامج النوعية التي تضمنت أنشطة ترفيهية وثقافية وتراثية ومسابقات وعروضًا فلكلورية، وشارك الحضور في البرامج الترفيهية والمسابقات التي وزّعت من خلالها الجوائز على المشاركين، مشيدين بالأركان الثقافية والصحية والفلكلور الشعبي من التراث المحلي، واركان الأسر المنتجة، لافتين الى أن الفعاليات المتنوعة ناسبت جميع الأذواق وشرائح المجتمع.

وشكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني المتطوعين جميعاً، وأثنى على عطائهم وجهودهم المثمرة التي آتت أكلها، فأنجحت فعاليات «ليالي رمضان»، والتي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، التي كانت الداعم الحقيقي في نجاح هذه الفعاليات، مؤكدا على أن واجب البلدية هو السعي الدؤوب لتقديم الخدمات اللازمة للمجتمع، والمشاركة مع الجميع نحو تحقيق احتياجاتها.

وأشار الى أن النجاح الكبير الذي تحقق في فعاليات ”ليالي رمضان“ يتطلب بذل المزيد من الجهود للتميز في الفعاليات أو المهرجانات القادمة، لافتا الى أن مشروع وسط ”العوامية“ مكانًا مناسبًا لفعاليات كهذه من خلال مبانيها الحديثة ذات الطابع التراثي.

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