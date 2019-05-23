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متحدث قياس : التنسيق مستمر مع الجهات التعليمية والعسكرية للحصول على النتائج وفق الخطة المحددة والأربعاء المقبل إعلان نتائج التحصيل الدراسي
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متحدث قياس : التنسيق مستمر مع الجهات التعليمية والعسكرية للحصول على النتائج وفق الخطة المحددة والأربعاء المقبل إعلان نتائج التحصيل الدراسي

متحدث قياس : التنسيق مستمر مع الجهات التعليمية والعسكرية للحصول على النتائج وفق الخطة المحددة والأربعاء المقبل إعلان نتائج التحصيل الدراسي

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متحدث قياس : التنسيق مستمر مع الجهات التعليمية والعسكرية للحصول على النتائج وفق الخطة المحددة والأربعاء المقبل إعلان نتائج التحصيل الدراسي

متحدث قياس : التنسيق مستمر مع الجهات التعليمية والعسكرية للحصول على النتائج وفق الخطة المحددة والأربعاء المقبل إعلان نتائج التحصيل الدراسي
http://almnatiq.net/?p=732925
المناطق - واس

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي الفترة الثانية سيكون يوم الأربعاء المقبل 24/ 9/ 1440هـ.
وأكد أن المركز يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التعليمية والعسكرية التي تشترط الاختبارات للقبول لديها وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان النتائج .
وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابات يكون إلكترونياً من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح، مما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.
ونوّه إلى أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.

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