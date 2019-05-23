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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز

توقيع اتفاقيتين بين الجامعة الإسلامية وجامعة الأمير مقرن لتعزيز التعاون المشترك

توقيع اتفاقيتين بين الجامعة الإسلامية وجامعة الأمير مقرن لتعزيز التعاون المشترك
http://almnatiq.net/?p=732989
المناطق - المدينة المنورة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مساء الأربعاء (17 رمضان 1440هـ) اتفاقيتين مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في مجال التعليم الأكاديمي والبرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وتبادل الخبرات.

ووقع الاتفاقيتين من جانب جامعة الأمير مقرن رئيس مجلس تطوير الأعمال بالجامعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، ومن جانب الجامعة الإسلامية سعادة المدير المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي ، بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء والمعالي ووكلاء ومسؤولي الجامعتين.

وحددت الاتفاقيتان مجالات التعاون المشترك المشتملة على إقامة الدورات وورش العمل والبرامج العلمية والثقافية والتدريبية، والتعاون في تنظيم وإقامة المحاضرات والمؤتمرات والندوات الهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى دعم التبادل الطلابي بين الجامعتين لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

كما تضمنتا تنظيم وإقامة الأنشطة الطلابية في مختلف مجالاتها العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وكذلك العمل على إنشاء قواعد بيانات ومعلومات إلكترونية مشتركة حول البرامج الدراسية والرسائل والمطبوعات في التخصصات المختلفة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتاحة لدى الطرفين.

 

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