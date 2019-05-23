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كنوز آثار المتحف الوطني تزور الرياض بارك

كنوز آثار المتحف الوطني تزور الرياض بارك
http://almnatiq.net/?p=732995
المناطق - الرياض

نظم المتحف الوطني، ولأول مرة، تجربة اجتماعية في مجمع تجاري في مدينة الرياض، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف هذا العام.

وتضمنت هذه الفعالية الجديدة، التعريف بعدد من القطع الأثرية للجمهور في مول الرياض بارك، من خلال تجسيد أشخاص يرتدون أزياء مستوحاة من أهم القطع المميزة وكنوز المتحف، حيث تحدثوا وتفاعلوا مع الجمهور بطريقة تشويقية عن تاريخ هذه القطع الأثرية، كما وزعوا تذاكر مجانية على الجمهور لدخول المتحف الوطني وأيضاً بيروشيور تعريفي عن المتحف.

واحتفى المتحف الوطني باليوم العالمي للمتاحف، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية والثقافية المنوعة لجميع أفراد المجتمع؛ والتي تسهم في التوعية المتحفية للمجتمع ودعم وتعزيز الصورة الذهنية عن المتاحف، بجانب إتاحة الدخول المجاني لزوار المتحف الوطني من المواطنين والمقيمين.

ويأتي احتفال المتحف بهذه المناسبة الثقافية العالمية التي توافق 18 مايو من كل عام، تحت شعار “المتاحف كمراكز ثقافية.. مستقبل التقاليد”، في إطار تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع باعتبار أن المتحف في العالم الحديث لم يعد فقط مجرد بيت لحفظ الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية بل أصبح مركزاً ثقافياً وعلمياً مهماً يسهم في نشر الثقافة والمعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات، كما أن المتاحف أصبحت نقاطاً تجمع الثقافات المختلفة.

ويمكن التواصل مع المتحف الوطني ومعرفة المزيد من المعلومات حول الفعاليات والبرامج والأنشطة الثقافية التي يقيمها المتحف، من خلال حسابات المتحف على وسائل التواصل الاجتماعي Twitter, Facebook, instagram @SaudiMuseum، أو الاتصال على الهاتف رقم 0114029500 تحويلة 1290.

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