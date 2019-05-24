الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يؤكد رسمياً تلقيه طلباً من المملكة لإستضافة بطولة كأس العالم للشباب 2021 تحت 20 عاماً

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن تلقيه 5 ملفات استضافة لكأس العالم 2021 للشباب، ومن ضمنها الملف المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين.

وأوضح فيفا أن الملفات التي استلمها لطلب الاستضافة، ملف مشترك بين الاتحاد السعودي والبحريني والإماراتي لكرة القدم، وملف للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وملف للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وملف للاتحاد البيروفي لكرة القدم، وملف مشترك بين الاتحادين التايلاندي والميانماري لكرة القدم. يذكر أن بطولة كأس العالم للشباب الحالية ستقام في بولندا على أن تبدأ في 23 مايو وتنتهي في 15 يونيو المقبل.