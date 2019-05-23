كشف أسماء رئيس وأعضاء مجلس اتحاد القدم الجديد

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بات في حكم المؤكد تولي ياسر المسحل منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو الذي شغل سابقاً عدة مناصب رياضية كان أبرزها نائباً لرئيس اتحاد القدم إبان رئاسة الرئيس السابق عادل عزت، وتولى أيضاً رئاسة رابطة دوري المحترفين السعودي، فضلاً عن مناصب خارجية، حيث كان عضواً في لجنة الانضباط في الاتحادين الآسيوي والدولي. وأغلقت فترة الترشح اليوم (الخميس)، وبدا أن أبرز الأسماء المرشحة هو المسحل الذي سمى قائمته بإضافة العديد من الخبرات الرياضية الذين سبق لهم العمل في ذات المجال في فترات مختلفة ومتفاوتة.

وتضم قائمة المسحل: خالد الثبيتي نائباً له في رئاسة الاتحاد، الذي لايزال عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الحالي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي. ووقع اختيار المسحل على عدد من الأسماء، هم: خالد المقرن الذي عمل في فترات سابقة وتولى رئاسة لجنتي المسابقات والاحتراف، ويملك خبرة طويلة في العمل بالاتحاد، ونعيم البكر الذي تولى منصب نائب رئيس لجنة المسابقات، وشهدت اللجنة ندرة في عملية تأجيل المباريات وتطوراً ملحوظاً في لوائح المسابقات، إضافة إلى معيض الشهري الخبير في لوائح الاحتراف، وعمل في فترات سابقة في الاتحاد، وتدرج من موظف إلى عضو لجنة الاحتراف.

ولم تخلُ قائمة المسحل من الذي قدموا من الأندية كنزيه النصر الذي سبق أن عمل بنادي الخليج، ثم لاحقاً عمل في مجلس اتحاد القدم في إحدى الفترات، وقدم العديد من المبادرات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية، وعبدالعزيز العفالق رئيس نادي الفتح السابق، وعبدالله كبوها عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد الذي سبق له العمل في عدة لجان رياضية داخلية وخارجية. وضمت قائمة المسحل أيضاً أضواء العريفي العضو السابق في الاتحاد، إذ تعد من رائدات الرياضة النسائية، وستتم الاستعانة بها في الأنشطة الرياضية المتعلقة بالعنصر النسائي. وكشفت مصادر وفقًا لـ«عكاظ» أن الأمين الحالي إبراهيم القاسم مستمر في أمانة الاتحاد، وسيخصع لفترة تجربة لثلاثة أشهر حفاظاً على الاستقرار الإداري، وبعدها سيتم النظر في استمراره من عدمه، فيما أشارت ذات المصادر إلى أن وليد معاذ نائب رئيس النادي الأهلي يفكر جدياً بأن يتم ضمه ضمن مجلس الاتحاد.