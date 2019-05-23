احدث الأخبار

وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن
أبرز المواد
 ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة
أبرز المواد
 كشف أسماء رئيس وأعضاء مجلس اتحاد القدم الجديد
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يؤكد رسمياً تلقيه طلباً من المملكة لإستضافة بطولة كأس العالم للشباب 2021 تحت 20 عاماً
أبرز المواد
 شخص يدعو على فاسدي الأردن عند الكعبة ويبرر: الجوع مر
أبرز المواد
 كنوز آثار المتحف الوطني تزور الرياض بارك
منطقة الرياض
 توقيع اتفاقيتين بين الجامعة الإسلامية وجامعة الأمير مقرن لتعزيز التعاون المشترك
منطقة المدينة المنورة
 “سكني” يطلق مشروع “بوفارديا سيتي” على أرض الوزارة شمال جدة
أبرز المواد
 أهالي وادي الدواسر يطالبون بمستشفى وبلدية شرق المحافظة
منطقة الرياض
 اللجان الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثمارية
منطقة الرياض
 اتجاه أميركي لإزالة تركيا من الشراكة في “إف 35”
أبرز المواد
وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن

وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن

أبرز المواد
ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط

ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط

أبرز المواد
نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

أبرز المواد
كشف أسماء رئيس وأعضاء مجلس اتحاد القدم الجديد

كشف أسماء رئيس وأعضاء مجلس اتحاد القدم الجديد

أبرز المواد

وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن

وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن
http://almnatiq.net/?p=733014
المناطق - واس

أكد معالي وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية سليمان عبد الله الحمدان، أن جائزة التميز الحكومي العربي التي تم إطلاقها اليوم، تعد خطوة إيجابية من أجل تحفيز المؤسسات والأفراد بالإدارات الحكومية العربية، وخلق جو من التنافس لرفع جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيد من هذه الخدمات بجميع الدول العربية.
وأعرب معاليه في تصريح لـ”واس” خلال مشاركته في حفل إطلاق الجائزة اليوم بالقاهرة، عن اعتقاده أن تبني هذه المبادرة من جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ودعمها في هذا الوقت من جانب الدول العربية سيكون له أثار إيجابية كبيرة على الإدارة الحكومية العربية، وهو ما سينعكس في النهاية بشكل إيجابي على المواطن العربي.
وأبدى سعادته بحضور توقيع اتفاقية إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية ودولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن فكرة هذه المبادرة طرحت عام 2017 ثم تبلورت عام 2018 وجرى اعتمادها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة عام 2018، ثم بادرت دولة الإمارات بدعم الجائزة وتبني فكرتها، وتم عرض الموضوع على المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة في اجتماعهما الأخير منذ شهر بالقاهرة حيث تمت الموافقة على إطلاق الجائزة.
ولفت الحمدان النظر إلى أن إطلاق هذه الجائزة يسهم في تأطير عمل مؤسسي للتجارب الإدارية الحكومية الناجحة بالدول العربية المختلفة، ليتم تبادل التجارب الناجحة والاطلاع عليها والاستفادة منها بدلًا من العمل بشكل منفرد، خصوصًا وأن هناك العديد من الدول التي تملك تجارب جيدة في العمل الحكومي.
وحول المردود الذي يمكن أن تؤثر به الجائزة على العمل الحكومي بالمملكة، قال معالي وزير الخدمة المدنية، إن المملكة جزء من منظومة الدول العربية وسنعمل على ملاحظة ما يحدث من انعكاس إيجابي لهذه الجائزة، سواء في المملكة أو غيرها من الدول العربية، لأن ما سيتحقق في النهاية سيكون إنجازًا عربيًا, ونحن نفتخر بأن تتم مثل هذه المبادرة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأضاف: “لا أعتقد أن الجائزة مقصود بها دولة محددة بل هي تستهدف جميع الدول، وقد أكد ذلك وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات، محمد بن عبدالله القرقاوي، خلال كلمته في الاحتفال بإطلاق الجائزة، حيث أعلن عن وضع معايير دقيقة وشفافة، وتشكيل لجان تحكيم ذات صفة حيادية للجائزة”.

 

روابط ذات صلة

ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط

ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط
نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة
كشف أسماء رئيس وأعضاء مجلس اتحاد القدم الجديد

كشف أسماء رئيس وأعضاء مجلس اتحاد القدم الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*