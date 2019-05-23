أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة مدير ادارة التطوير الإداري سابقا بامارة المنطقة

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قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة تعازية ومواساته في وفاة الاستاذ فايز بن مسفر عطية الزهراني مدير ادارة التطوير الإداري سابقا بامارة منطقة الباحة والذي وافته المنية اثر مرض عانى منه يرحمه الله .

وقال سمو امير الباحة نعزيكم في وفاة الفقيد لنسال الله له الرحمه والمغفرة وان يدخله فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .

كما قدم وكيل امارة منطقة الباحة تعازية ومواساته في وفاة الفقيد فايز معربا عن تعازية الحاره وداعيا الله له المغفرة والرحمه .

من جانبة اعرب والده مسفر عطية الزهراني عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته التى كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب داعيا الله بان يحفظ سموه وان يكتب له الأجر والمثوبة كما قدم شكره وتقديره لوكيل الامارة على تعازيه .