احدث الأخبار

أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة مدير ادارة التطوير الإداري سابقا بامارة المنطقة
أبرز المواد
 وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن
أبرز المواد
 ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة
أبرز المواد
 كشف أسماء رئيس وأعضاء مجلس اتحاد القدم الجديد
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يؤكد رسمياً تلقيه طلباً من المملكة لإستضافة بطولة كأس العالم للشباب 2021 تحت 20 عاماً
أبرز المواد
 شخص يدعو على فاسدي الأردن عند الكعبة ويبرر: الجوع مر
أبرز المواد
 كنوز آثار المتحف الوطني تزور الرياض بارك
منطقة الرياض
 توقيع اتفاقيتين بين الجامعة الإسلامية وجامعة الأمير مقرن لتعزيز التعاون المشترك
منطقة المدينة المنورة
 “سكني” يطلق مشروع “بوفارديا سيتي” على أرض الوزارة شمال جدة
أبرز المواد
 أهالي وادي الدواسر يطالبون بمستشفى وبلدية شرق المحافظة
منطقة الرياض
 اللجان الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثمارية
منطقة الرياض
أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة مدير ادارة التطوير الإداري سابقا بامارة المنطقة

أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة مدير ادارة التطوير الإداري سابقا بامارة المنطقة

أبرز المواد
وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن

وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن

أبرز المواد
ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط

ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط

أبرز المواد
نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

أبرز المواد

أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة مدير ادارة التطوير الإداري سابقا بامارة المنطقة

أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة مدير ادارة التطوير الإداري سابقا بامارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=733020
المناطق - الباحة
قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة تعازية ومواساته في وفاة الاستاذ فايز بن مسفر عطية الزهراني مدير ادارة التطوير الإداري سابقا بامارة منطقة الباحة والذي وافته المنية اثر مرض عانى منه يرحمه الله .
وقال سمو امير الباحة نعزيكم في وفاة الفقيد لنسال الله له الرحمه والمغفرة وان يدخله فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .
كما قدم وكيل امارة منطقة الباحة تعازية ومواساته في وفاة الفقيد فايز معربا عن تعازية الحاره وداعيا الله له المغفرة والرحمه .
من جانبة اعرب والده مسفر عطية الزهراني عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته التى كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب داعيا الله بان يحفظ سموه وان يكتب له الأجر والمثوبة كما قدم شكره وتقديره لوكيل الامارة على تعازيه .

روابط ذات صلة

وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن

وزير الخدمة المدنية: جائزة التميز الحكومي العربي ستؤثر إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن
ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط

ترمب : إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط
نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*