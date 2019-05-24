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“كذبة رعد”.. واشنطن تكشف خديعة منظومة الدفاع الجوي الإيراني

“كذبة رعد”.. واشنطن تكشف خديعة منظومة الدفاع الجوي الإيراني
http://almnatiq.net/?p=733037
المناطق - وكالات

كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن منظومة الدفاع الجوي التي زعمت إيران أنها استحدثتها محليا، ليست سوى منظومة قديمة تعود إلى الستينات من القرن الماضي.

وقال فريق التواصل التابع للخارجية الأميركية على “تويتر”: “أعلن النظام الإيراني أنه تمكن من صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة”.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، تابع: “بنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة سكاي غارد Sky Guard التي تنتجها شركة أورليكون Oerlikon النمساوية، وأن تلك التقنية تعود الى حقبة الستينيات!”.

وكانت وسائل إعلام محلية إيرانية ذكرت أن طهران أجرت تجربة ناجحة لإطلاق منظومة محلية الصنع للدفاع الجوي، أطلق عليها “رعد”.

وقال البريغادير جنرال أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري، خلال عرض عسكري عرضت فيه الأسلحة الجمعة الماضي: “هذه المنظومة صنعت بهدف التصدي للطائرات الأميركية (المعادية)”.

ونقلت عنه وكالة مهر للأنباء قوله: “منظومة الدفاع الجوي رعد هي أول منظومة محلية بالكامل للحرس الثوري، صممها وصنعها فنيون إيرانيون مخلصون للنضال من أجل الاكتفاء الذاتي”.

واعتاد النظام الإيراني على إطلاق دعايات بشأن تصنيع أسلحة جديدة، لكن ذلك لم يكن أكثر من حيلة للاستهلاك المحلي الداخلي فقط.

وكانت الطائرة “كوثر” هي النموذج الذي أطلق عليه “الفضيحة”، عندما اكتشف الخبراء أنها طائرة أميركية من طراز “إف 5” تعود إلى عصر الشاه، لكن جرى إدخال تعديلات طفيفة عليها.

أما الفضيحة الأخرى، فتتعلق بالمقاتلة “قاهر إف 313″، التي ظهرت في معرض إيراني جوي بأجنحة قصيرة تخالف قوانين الفيزياء، ولم تجر تجربة الطائرة أبدا، وقد نشرت وسائل إعلام رسمية صورة مفبركة للطائرة على خلفية سماوية وكأنها تطير، قبل أن يكتشف الخبراء هذه الحيلة.

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