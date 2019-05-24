شاهد.. الأمطار تحول الباحة إلى لوحة بانورامية بمشاهد خلابة للمتنزهين

المناطق - وكالات

هطلت أمطار على منطقة الباحة ومحافظتها, غطت عددا من الحقول والمدرجات الزراعية, وشكلت لوحة بانوراميه ومشاهد خلابة للمتنزهين ازدانت بها أودية وشعاب المنطقة, جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد والعباد.

وتتابع الجهات الحكومية ذات العلاقة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، خصوصا إدارة الدفاع المدني التي تصدر تنبيهاتها للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة، داعية الى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية.