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9 برامج تدريبية لنزيلات دار الضيافة بالرياض

9 برامج تدريبية لنزيلات دار الضيافة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=733087
المناطق-الرياض

نفذت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضية ” 9 ” برامج تدريبية ومحاضرات لنزيلاتها المشمولات بالرعاية بالتعاون مع عددمن الجهات الخارجية والفرق التطوعية الأخرى .

اشتملت البرامج على المحاضرات الدينية مثل “فضل رمضان ” و”نأخذ بأيديهم ” للتعريف بفضل شهر رمضان المبارك وآدابه واحكامه ومناقشة بعض المواضيع في مجالات تطوير الذات بالإضافة إلى البرامج التوعوية عن الاسعافات الأولية واخطار المخدرات والبرامج الفنية الحرفية مثل دورة “الديكوباج” التي عرضت فكرة موجزة عن كيفية صنع قطع فنية بإستخدام ادوات هذا الفن ونظمت الدار أيضاً بعض الدورات في مجالي تطوير والعناية الشخصية منها “الذكاءات المتعددة” و”الحاسب الآلي” ودورة “العناية بالبشرة” وبرنامجاً خاصاً باليوم العالمي للمرأة احتوى على العديد من الفقرات تزامناً مع هذه المناسبة .

تجدر الإشارة الى ان هذه البرامج تعتبر من ضمن البرامج والأنشطة التي تسعى من خلالها دار الضيافة الاجتماعية للفتيات الى استغلال اوقات الفراغ لدى نزيلاتها في دعم الجانب الديني لديهن وتنمية قدراتهن وتوظيف طاقاتهن بشكل ايجابي .

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