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50 فرقة صحية تقيس السكر والضغط لـ 10 آلاف من المصلين بالجوف

منطقة الجوف

كشافو الجوف يشاركون بالأعمال التطوعية بالحرم المكي

كشافو الجوف يشاركون بالأعمال التطوعية بالحرم المكي
http://almnatiq.net/?p=733088
المناطق - الجوف

شارك عددٌ من كشافي مفوضية صوير بتعليم الجوف ؛ مركز بادر التطوعي التابع لإدارة التعليم بمكة المكرمة الأعمال التطوعية في الحرم المكي الشريف خلال الفترة من 13-16 رمضان 1440هـ ، و ذلك من خلال تقديم الخدمات التطوعية للمعتمرين و زوار بيت الله الحرام ،و تنظيم جموع المصلين والمعتمرين ،بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمرضى و الأطفال .
فقد ساهم 10 كشافين برفقة القائد الكشفي فواز بن الغثيان الرويلي مع زملائهم الكشافين في كافة مناطق المملكة في تنفيذ عددٍ من الأعمال التطوعية المختلفة داخل الحرم و خارجه ، مؤكدين بأنهم فخورين بعملهم التطوعي ، و أنّ ما يقومون به نابع من واجبهم الوطني و الإنساني و تحقيقًا للمبادئ و القيم الإسلامية و التربوية و التي حثّ عليها الدين الإسلامي ، و غرسها ولاة الأمر حفظهم الله في نفوس أبناء هذا الوطن ، مبينين بأنهم قد كسبوا من خلال هذا التطوع شرف المكان و الزمان .
هذا وقدم القائد الكشفي فواز بن الغثيان الرويلي شكره و تقديره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلةً بقسم النشاط الكشفي و رئيسه الأستاذ سلطان بن محمد الجهني و لمفوض قطاع صوير الأستاذ محمد بن معاشي الرويلي على ثقتهم و إتاحتهم الفرصة للكشافين في تقديم الأعمال التطوعية الجليلة و التي سوف تنعكس إيجابًا على شخصياتهم في المستقبل بما يخدم الوطن ، و شكر خاص لشركة المشوبش للتجارة و المقاولات ،وصاحبها الأستاذ نواف بن عطالله المشوبش ،و المنسق الأستاذ بادر مصبح على رعايتهم للفرقة الكشفية داعيًا الله سبحانه و تعالى للجميع التوفيق و السداد .

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