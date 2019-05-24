50 فرقة صحية تقيس السكر والضغط لـ 10 آلاف من المصلين بالجوف

المناطق- الجوف

قامت 50 فرقة صحية مشكلة من عدد من المراكز الصحية في منطقة الجوف بتفعيل أنشطة الكشف المبكر عن السكر والضغط، والتعريف بأهمية الممارسة اليومية لرياضة المشي لصحة الجسم، وذلك بمساجد وجوامع المنطقة خلال شهر رمضان .

وأوضحت صحة الجوف أنه تم قياس السكر والضغط لأكثر من 10 آلاف مصلي منذ بداية شهر رمضان في مدن ومحافظات المنطقة, مشيرةً إلى أن الفرق تواصل عملها خلال الشهر المبارك, وبينت أنه تم إحالة عدد منهم لمراجعة المستشفيات والمراكز, وقالت أن المشروع يهدف إلى الاكتشاف المبكر لمرض السكري والذي يساعد على وضع خطة علاجية تقلل من مضاعفات المرض المتوقع حدوثها للمرضى مستقبلاً لا سمح الله , ولفتت إلى أنه أجرى الفحوصات للصائمين بالمساجد نخبة من الطاقم الطبي بالمراكز الصحية .

وتهدف هذه المبادرة إلى رمضان صحي ضمن حملة وزارة الصحة التوعوية خلال شهر رمضان تحت شعار ” صم بصحة” وتشجيع المجتمع

الجوفي على ممارسة النشاط البدني من خلال تبني أساليب وأنماط حياة صحية بسيطة في حياتهم اليومية .