بحضور أعضاء غرفة حفرالباطن.. إختتام فعاليات نادي تراؤف الرمضاني

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أختتمت مساء الخميس 18 رمضان فعاليات وبرامج نادي تراؤف الرمضاني بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حفرالباطن ، وأبتدأ الحفل بايات من القران الكريم ثم عرض مرئي عن أنشطة وفعاليات النادي التي استمرت لـ 18 يوم ، وتلا ذلك عرض مسرحي من تمثيل أبناء الجمعية ، وبعد ذلك أوبريت إنشادي من إنشاد طلاب الجمعية ، ليختتم الحفل بتكريم الطلاب المميزين والحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات وأنشطة وبرامج نادي تراؤف الرمضاني .

الجديز ذكره أن نادي تراؤف الموسمي أحتضن ( 750 ) يتيما ويتيمة ، ينتظمون فيه بشغف بلا حدود طيلة شهر رمضان المبارك ، يبتدؤنها بأداء صلاة التراويح في مقر النادي ، لتنطلق البرامج البنائية بعدها في كل مجال ، وتحت كل هدف شاملةً كافة المراحل الدراسية ( الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمرحلة الجامعية ) .

فمنافسات ومسابقات ثقافية بلغت 94 منافسة ، وأخرى رياضية بلغت 40 نشاطًا رياضيًا مابين دوري كرة القدم لكافة المراحل الدراسية ودوري ألعاب الطاولة المختلفة و ، بالإضافة لتحديات المسرح والرسم والأشغال والدورات التدريبية والجلسات الأسرية واللقاءات الحوارية ، وزياراتٍ ترفيهية وألعابٍ مائية .

كما أقيم ضمن برامج الناديين فعاليات اليوم المفتوح ، والتي شملت ألعابًا حركية وملاعب صابونية ووجبات متنوعة ..

كما ضم النادي أنشطة اجتماعية تتمثل في إعداد المأكولات والمشروبات وتوزيعها بشكل يومي حيث بلغت أكثر من 32 نشاطًا ..

كما صاحب برامج النادي بالتوازي ، مشاركةُ أكثر من 100 طالب في دورة الشيخ عبدالله بن أحمد الشريع لحفظ القران الكريم ومراجعته ، حيث بلغ عدد أوجه الحفظ والمراجعة اليومية 700 وجه .

حيث تتمحور كافة هذه البرامج تحت مسابقة تراكمية للطلاب والطالبات لجمع النقاط بمسمى ( مسابقة رؤية وطن التراكمية ) والتي تساهم في التعريف بالرؤية وأهدافها عبر البرامج المقدمة من منافسات ومسارح ثقافية ، ساعين لخلق مجمتع حيوي فاعلٍ مساهمٍ في تحقيق رؤية 2030 .