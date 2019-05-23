“بر أبها” تطلق رحلة العمرة في رمضان

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سيرت جمعية البر بأبها اليوم الخميس 18 رمضان 1440هـ حملة العمرة إلى بيت الله الحرام وذلك ضمن المشاريع الموسمية التي تقدمها ” بر أبها ” خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضح فضيلة أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بأن ” بر أبها ” إستضافت عدد 100 معتمر ومعتمرة لتمكنهم من أداء مناسك العمرة في ظل ما تنعم به بلادنا المباركة من الأمن والأمان، داعياً الله أن ييسر للمعتمرين عمرتهم وأن يعيدهم سالمين .