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شاهد.. الفيصل في قصيدة لأبطال الحد الجنوبي : أنتم ذخيرة موطن العز والجود

شاهد.. الفيصل في قصيدة لأبطال الحد الجنوبي : أنتم ذخيرة موطن العز والجود
http://almnatiq.net/?p=733113

أرسل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير الشاعر خالد الفيصل أبياتا من الشعر لأبطالنا المرابطين على الحد الجنوبي، حملت بين طياتها الفخر بما يسطرونه من بطولات يشهد لها القاصي والداني.

و تداول كثيرون من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو جديد للقصيدة التي لاقت انتشارا، وجاء في هذه الأبيات التي عنونها الأمير خالد الفيصل بـ”يا ليتني معكم”:

حنّا بكم نفخر ونعتزّ ونزود
ونماري العالم على روس الأشهاد
أنتم ذخيرة موطن العز والجود
وأنتم أسود البيد وأحفاد الأجداد
يا عزوة اللي لا زهم جاه مردود
ويا فرحة المحتاج لا جاه مدّاد
ويا صيحة الشجعان في عج بارود
ويا صاعق حوّل على الخصم وقّاد
يفداك بين الناس نذلٍ ومقرود
زيّن لجهّال الوطن ذبح الأجواد
جبان ما يدرأ عن النفس منقود
عيّا على عياله ولا راح لجهاد
أما أنتم أبطال الوغى يا أشجع جنود
يا أبناءنا يا أحبابنا يا أهل الأمجاد
تستاهلون المجد والفعل مشهود
وتستاهلون المدح من كُل قصّاد
ما قد تمنّيت إني أكون موجود
إلّا على حد الوطن عين صيّاد
حتى ولو خانتني البيض والسود
يا ليتني معكم على الحد بزناد

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