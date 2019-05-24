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تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية

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إضافة إلى طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للإبتعاث الخارجي

تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية

تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية
http://almnatiq.net/?p=733117
المناطق - الرياض

شهد المعهد العالي للدراسات الأمنية، تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا، وطلبة الدفعة الخامسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للإبتعاث الخارجي بالكلية.

ونشر المعهد في موقعه الإلكتروني جانب من حفل التخريج، وذلك من خلال محموعة الصور التي وثقت فعالياته المصاحبة.

جانب من حفل تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية وطلبة الدفعة الخامسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للإبتعاث الخارجي بالكلية.

حفل تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية وطلبة الدفعة الخامسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للإبتعاث الخارجي بالكلية.

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