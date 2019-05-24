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محافظ صبيا “الداود” يثمن جهود ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه

منطقة جازان

محافظ صبيا “الداود” يثمن جهود ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه

محافظ صبيا “الداود” يثمن جهود ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه
http://almnatiq.net/?p=733131
صبيا_ فضه عطيف :

رفع سعادة محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان -حفظهما الله- ، وذلك عقب صدور قرار اعتماد ميزانية تنفيذ منشأة نادي الأمجاد الرياضي من قبل الهيئة العامة الرياضة ، والتي تتكون من ثلاث ملاعب نموذجية بمحافظة صبيا بقيمة ٦٠مليون ريال ولما له من فائدة على أبناء المحافظة ومراكزها بشكل خاص وللمنطقة بشكل عام .

ومن جانبه أشاد “الداود” بالدعم المستمر والمتواصل من القيادة الرشيدة -حفظها الله – ومتابعة وحرص واهتمام سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لكل ما يخدم شباب وشابات المنطقة في المجال الرياضي وغيره، سائلاً الله عزوجل لهما التوفيق والسداد لخدمة المنطقة .

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