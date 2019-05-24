“فيسبوك” تلغي 3 مليار حساب مزيف خلال 6 شهور !!

المناطق - وكالات

قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس، إنها منعت أكثر من ثلاثة مليارات حساب مزيف بين شهري سبتمبر ومارس في إطار محاولة لتطبيق معايير المحتوى.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إنها منعت 1.2 مليار حساب مزيف في الربع الرابع من عام 2018 و 2.19 مليار في الربع الأول من عام .2019

كما ذكرت الشركة أنها قدرت وجود 5 % من الحسابات المزيفة بين الحسابات النشطة شهريا في الوقت الذي تعهدت فيه “بالاستمرار في إيجاد المزيد من الطرق لمواجهة محاولات انتهاك سياساتنا”.

وتأتي البيانات في إطار التقرير الثالث لتطبيق المعايير المجتمعية لدى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت فئة “الحسابات المزيفة” واحدة من تسع سياسات تطرق إليها التقرير.

وتشير البيانات إلى أن شركة فيسبوك اتخذت إجراءات ضد نحو 52 مليون حساب نشر محتوى به عنف أو دعاية .

وأضافت شركة فيسبوك أن أعداد الحسابات التي اتخذت ضدها إجراءات ازدادت “بسبب الهجمات الآلية التي نفذتها عناصر سيئة تحاول إنشاء أعداد كبيرة من الحسابات في وقت واحد”.