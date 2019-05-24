شركات جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق

المناطق - الرياض

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية شركتين جديدتين متخصصتين، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الاقليمية بين مناطق ومدن المملكة المختلفة وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة في برنامج “مسار”.

وسلّم وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس اللجنة التنفيذية للإشراف والمتابعة على محطات الوقود الدكتور خالد بن محمد الجماز شركتي ” ويل” و “ريبن” شهادات تأهيل المنشآت إيذاناً للبدء بأعمالها في إدارة وتشغيل وصيانة المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية داخل المملكة، ليرتفع عدد الشركات المؤهلة حتى الآن (20) شركة سعودية وخليجية.

وأوضح أن الهدف من زيادة عدد الشركات المؤهلة هو إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها لخدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج في كافة المحطات، لضمان تقديم الخدمة المتميزة للمسافرين والعابرين لكافة الطرقات الرابطة بين المدن والمحافظات.

وأشار إلى أن خدمات المحطات ومراكز الخدمة أصبحت تكاملية، بحيث يتم تطوير كافة الجوانب في آن واحد، دون إغفال أي جانب على حساب آخر، مؤكدا أن كثير من المسافرين تتجاوز اهتماماتهم عملية التزود بالوقود إلى جوانب تهيئة المصليات ودورات المياه، والمطاعم وجودة المنتجات ونظافتها إلى غير ذلك مما يهتم به المسافرون الذين يحرصون على التوجه لأفضل المحطات وأكثرها تكاملية خلال أسفارهم.

وأوضح الجماز أن الشركات المؤهلة في برنامج “مسار” تشمل شركات سعودية وخليجية وهي (ساسكو، الدريس للخدمات البترولية، الخنيني للخدمات البترولية، خدمات النفط المحدودة (نفط)، تطوير المحطات (اورنج)، التسهيلات للتسويق (سهل)، الوقود المتكاملة للمحروقات (فيول واي)، خدمة الوقود (خدمة)، اينوك، بترومين، النفط العمانية (نفط عمان)، التميز المتحدة (سفن بلس)، بترولات ، لتر ، أدنوك، وافي للطاقة، إضافة إلى شركتي ويل وريبن) .