صالح المغامسي: الحجاب فرض والخلاف في شموله للوجه والكفين

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أكد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي أن الحجاب فرض، وأن الخلاف بين العلماء ليس في وجوب الحجاب، وإنما في شموله للوجه والكفين.

وقال المغامسي خلال حديثه في برنامج “منابر النور” على قناة “mbc”، إن الشيخ الألباني أخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.

وأضاف أن الألباني وهو متخصص في علم الحديث، رأى أن الحديث صحيح السند، لكن هناك فقهاء في منزلة الألباني، وربما أعلى منزلة منه، لا يرون صحة الحديث، ويقولون إنه غير صحيح.