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نادي مواهب البراعم الموسمي ينظم برنامج ” السلة الرمضانية”

نادي مواهب البراعم الموسمي ينظم برنامج ” السلة الرمضانية”
http://almnatiq.net/?p=733163
المناطق_منال الدوسري

نظم نادي مواهب البراعم الموسمي بمدرسة مصعب بن عمير الابتدائية بالدمام
التابع للنشاط الطلابي بتعليم الشرقية وبالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس (تواصل) بالدمام برنامج ” السلة الرمضانية” والتي تهدف إلى نشر ثقافة التكافل الاجتماعي وتربية النشئ على قيمة حب التعاون.

وأوضح المشرف على الأنشطة والفعاليات بالنادي الأستاذ عمر المخايطة بأن البرنامج ” السلة الرمضانية” يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات التي يحرص النادي على إقامتها، ويستهدف الأسر الفقيرة ويدعمها بتوفير متطلبات شهر رمضان المبارك من المواد الغذائية كالأرز والسكر والحليب والمواد الأخرى المتنوعة، مشيرا إلي أنه تمت دعوة الأهالي للمساهمة في هذا البرنامج بالمشاركة مع أبنائهم وقد تفاعل الجميع حتى وصل العدد لأكثر من تسعين سلة غذائية، تم توزيعها بناء على قوائم بالأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية البركة الخيرية بالمنطقة الشرقية .

وقدم المخايطة شكره لكافة الجهات التي ساهمت في دعم أنشطة النادي، والشكر كذلك لأولياء أمور الطلاب على مشاركة أبنائهم في كافة برامج النادي .

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