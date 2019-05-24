لأول مرة… المحكمة الجزائية تستعين بـ«شاعر» الألفاظ الغامضة

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قررت المحكمة الجزائية في بريدة الاستعانة بخبير في الشعر الشعبي لاستشارته في شرح أبيات قصائد تضمنت بعض الغموض على خلفية خصومة بين شاعرين.

وذكرت مصادر أن المحكمة خاطبت النادي الأدبي في القصيم لندب خبير في الشعر الشعبي لإبداء الرأي في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن اثنين من الشعراء تسابا عبر القصائد، وتلفظ كل منهما على الآخر بألفاظ بذيئة، وشهر كل منهما بالآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع كل واحد منهما دعوى خاصة ضد خصمه، وبدورها رفعت النيابة العامة دعوى عامة بحقهما بحسب الوطن.

وندب النادي الأدبي بالقصيم شاعرا له تاريخ وخبرة في الشعر الشعبي، ليشرح الغموض الذي تضمنته معاني ومفردات القصائد، ومن المتوقع أن يصدر الخبير تقريره خلال الأيام المقبلة، ويسلمه للمحكمة، كي تصدر حكمها على ضوء شرحه لهذه القصائد.