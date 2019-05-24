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900 شخص استفاد من رحلات العمرة والمدينة المنورة بالمكتب التعاوني بغرب الدمام “نور”

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900 شخص استفاد من رحلات العمرة والمدينة المنورة بالمكتب التعاوني بغرب الدمام “نور”

900 شخص استفاد من رحلات العمرة والمدينة المنورة بالمكتب التعاوني بغرب الدمام “نور”
http://almnatiq.net/?p=733173
المناطق_منال الدوسري 
انطلقت عصر أمس الخميس قوافل المعتمرين في ثالث رحلات العمرة والمدينة المنورة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غرب الدمام (نور) من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ بواقع أربع رحلات للعمرة وزيارة المسجد الشريف بالمدينة المنورة حيث انطلقت من جامع الفرقان رحلة واحدة ومن مسجد هيفاء الصقير بحي الفرسان رحلتين بالإضافة إلى رحلة من صناعية دلة بغرب الدمام والتي استفاد منها 200 شخصاً من مختلف الجنسيات ليصبح اجمالي المعتمرين من خلال المكتب في شهر رمضان 900 شخص
وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غرب الدمام (نور) محمد الصافي أن رحلات العمرة تستهدف أداء فريضة العمرة  وصلاة الجمعة في الحرم المكي وتعليم أمور الدين المهمة (تقديم دورة عن كيفية العمرة الصحيحة والطهارة والصلاة) والتوبة إلى الله بالاضافة الى توزيع المواد الدعوية وكذلك يتم من خلالها إلقاء عدة برامج فقهية عن صفة العمرة وبعض المواعظ ثم تنطلق من مكة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وتم خلالها بيان فضل زيارة المدينة والمشاعر المقدسة .
واشار الصافي الى استفادة أكثر من 900 شخص من مختلف الجنسيات من خلال تسير 18 رحلة على مدى ثلاثة اسابيع في شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى توثيق علاقتهم بدينهم  والاستمرار في تقديم كل ما من شأنه خدمة الدعوة إلى الله، وتقديم الأنشطة الدعوية التي تعود بالمنفعة على المسلمين وتغرس في نفوسهم مفاهيم الإسلام مقدماً شكره وتقديره للداعمين والمساهمين في هذا المشروع، وإلى جميع الداعمين والمساهمين لأنشطة المكتب المختلفة المقامة في هذا الشهر الفضيل .

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