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“جمعية عنك الاجتماعية” تقيم أطول سفرة إفطار صائم مهداة للملك المؤسس

“جمعية عنك الاجتماعية” تقيم أطول سفرة إفطار صائم مهداة للملك المؤسس

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“جمعية عنك الاجتماعية” تقيم أطول سفرة إفطار صائم مهداة للملك المؤسس

“جمعية عنك الاجتماعية” تقيم أطول سفرة إفطار صائم مهداة للملك المؤسس
http://almnatiq.net/?p=733177
المناطق_منال الدوسري

أقامت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية أمس الخميس أطول سفرة إفطار صائم مهداة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وأبنائه و التي نفذته الجمعية في شارع القسمة العام بالقرب من مستشفى عنك العام بطول لأكثر من 600 متر بحضور اكثر من 1300 شخص من أبناء مدينة عنك ، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية راشد خليوي الخالدي وأعضاء مجلس الإدارة ، و يأتي ذلك ضمن فعاليات مخيم عنك الرمضاني لتفطير وتوعية الجاليات والذي تقيمه الجمعية للعام الخامس على التوالي في مدخل مدينة عنك.

 

وأشار المدير التنفيذي للجمعية خالد بن حسين الخالدي أن هذه المبادرة من أبناء عنك تأتي تجسيدا لمشاعر الود والوفاء وترجمة لما يحملونه في قلوبهم من امتنان وعرفان لمن جاهد لتوحيد هذا الصرح العظيم ” المملكة العربية السعودية” وللقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ، وتضمنت كذلك سفرة باسم شهداء الواجب و سفرة أخرى باسم رجال الأمن وهذا اقل ما يمكن تقديمه لمن ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن و الدفاع عن دينهم وأهليهم ومقدرات بلادهم

.

ونوه الخالدي في معرض حديثه بجهود فريق العمل القائمين على تنظيم السفرة وأعضاء الفريق التطوعي والاسر المنتجة والذين ساهموا في إقامة وتنفيذ الكثير من برامج ومشاريع الجمعية التي تستهدف أبناء عنك لتحقيق رسالة ورؤية الجمعية وأهدافها.

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